Україна

Коуч Кудрівки поділився своїми думками після гри з Агробізнесом.

Головний тренер Кудрівки Олександр Протченко прокоментував нічийний результат у першому матчі плейоф за місце в УПЛ проти Агробізнеса (0:0).

"Важкий матч, закрився Агробізнес. Мали шукати простір, щоб доставити м’яч до їх воріт, знайти можливість для удару, прострілу чи кросу. Важко нам це давалося. Свої моменти знайшли на переході. Просив хлопців тиснути, пресингувати, змушувати помилятися. Це нам вдалося – був момент у Свитюхи, на жаль, не використали. У другому таймі підкорегували гру, попросили бути ширше, своєчасно заходити в середину, щоб доставити м’яч на фланг і спробувати подавати для тиску на ворота. Не вдалося забити. Будемо робити висновки.

Очікували від суперника низького блоку, але думали, що вони гратимуть 5-2-3, але вони стали 5-4-1, коли ми були у другій зоні і майже нам не залишили простору. Коли м’яч був у нашого голкіпера, то вони перебудовувалися і пресингували. Треба нам покращуватися у грі на м’ячі, швидше розхитувати суперника, щоб хтось з гравців забарився і ми знайшли шпарину. Декілька разів помилялися у першому таймі, Агробізнес швидко доставляв м’яч і нам треба було повертатися. Коли спокійно працюєш на м’ячі, то потім треба вмикатися на максимум. Було два-три епізоди і хлопці туди-назад пробігли і, можливо, запихалися.

Розберемо матч, подивимося, що не вдавалося. Треба відновитися, зрозуміти, хто живий і будемо покращуватися", — наводить слова Протченка УПЛ ТБ.

На Football.uа доступний для перегляду відеоогляд матчу Кудрівка — Агробізнес.