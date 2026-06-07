Стали відомі стартові склади команд для товариського поєдинку, у якому зіграють Данія та Україна.
Андреа Мальдера, фото УАФ
07 червня 2026, 18:43
Національні збірні Данії та України зіграють товариський матч в Оденсе.
Андреа Мальдера, після перемоги над Польщею (2:0), залучив до стартового складу Забарного в трійку центральних захисників, тоді як Маліновський гратиме в центрі поля.
Данія: Германсен — Ба, Андерсен, А. Крістенсен, Мехле — Еріксен, Гойб’єрг, Фрогольдт — Осула, Гег, Доргу.
Запасні: Юнгдаль, Ф. Йоргенсен, Провстгор, Гегсберг, Т. Йоргенсен, Дагім, Гойлунн, Р. Крістенсен, Стаге, Тренсков, Гренбек, В. Єнсен.
Запасні: Єрмаков, Нещерет, Михавко, Романчук, Бондар, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Довбик, Ігнатенко, Назаренко, Пономаренко, Бондаренко, Синчук.
Україна: Трубін — Забарний, Сарапій, Матвієнко — Циганков, Маліновський, Очеретько, Назарина, Миколенко — Судаков — Яремчук.
Гра Данія — Україна почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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