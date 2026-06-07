Україна

Стали відомі стартові склади команд для товариського поєдинку, у якому зіграють Данія та Україна.

Національні збірні Данії та України зіграють товариський матч в Оденсе.

Андреа Мальдера, після перемоги над Польщею (2:0), залучив до стартового складу Забарного в трійку центральних захисників, тоді як Маліновський гратиме в центрі поля.

Данія: Германсен — Ба, Андерсен, А. Крістенсен, Мехле — Еріксен, Гойб’єрг, Фрогольдт — Осула, Гег, Доргу.

Запасні: Юнгдаль, Ф. Йоргенсен, Провстгор, Гегсберг, Т. Йоргенсен, Дагім, Гойлунн, Р. Крістенсен, Стаге, Тренсков, Гренбек, В. Єнсен.



Україна: Трубін — Забарний, Сарапій, Матвієнко — Циганков, Маліновський, Очеретько, Назарина, Миколенко — Судаков — Яремчук.