Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, який відбувся 7 червня 2026 року.

Збірна України в товариському матчі поступилася Данії (1:2), проте поєдинок було завершено достроково через жахливий інцидент на полі.

Датчани відкрили рахунок на 13 хвилині, коли потужним ударом здалеку відзначився Патрік Доргу. Через 22 хвилини господарі поля подвоїли перевагу в рахунку зусиллями Йоакіма Меле, який добив м'яч у сітку воріт після сейву Анатолія Трубіна.

Команда Андреа Мальдери відігралася на 44 хвилині, коли Віктор Циганков вдало зіграв на добиванні після однієї із контратак "синьо-жовтих". У додатковий час першого тайму українці забили другий м'яч, проте його не було зараховано через спірний офсайд.

На 65 хвилині матч було перервано, оскільки на газоні впав данський півзахисник Крістіан Еріксен, у якого знову виникли проблеми зі здоров'ям.

За кілька хвилин було ухвалено рішення достроково завершити матч. А найголовніше – Крістіан самостійно на своїх ногах, під наглядом лікарів, залишив стадіон, після чого вирушив до лікарні каретою швидкої допомоги.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Данія — Україна:

Данія — Україна 2:1

Голи: Доргу, 13, Меле, 35 — Циганков, 44.

Данія: Германсен — Ба (Р. Крістенсен, 61), Андерсен, А. Крістенсен (Гегсберг, 46), Мехле — Еріксен, Гойб’єрг, Фрогольдт — Осула, Гег (Гойлунн, 61), Доргу (Дагім, 61).

Україна: Трубін — Забарний, Сарапій, Матвієнко — Циганков, Маліновський, Очеретько, Назарина, Миколенко — Судаков — Яремчук (Довбик, 46).

Попередження: Еріксен — Миколенко, Забарний.