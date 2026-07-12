Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Пап Тьяв завершив роботу зі збірною, а одним із головних кандидатів на вакантну посаду називають Патріка Вієйра.

Федерація футболу Сенегалу офіційно оголосила про завершення співпраці з головним тренером національної збірної Папом Тьявом.

45-річний фахівець очолив команду у 2024 році, а до цього працював у тренерському штабі збірної.

Під керівництвом Тьява Сенегал здобув перемогу на Кубку африканських націй-2025/26, однак згодом команді було зараховано технічну поразку у фіналі проти Марокко після того, як сенегальці залишили поле перед виконанням пенальті у власні ворота.

На чемпіонаті світу-2026 африканська збірна завершила виступ уже на стадії 1/16 фіналу, поступившись Бельгії з рахунком 2:3 в додатковий час.

За інформацією ЗМІ, одним із головних претендентів на посаду нового наставника Сенегалу є колишній півзахисник збірної Франції Патрік Вієйра, який народився в столиці країни — Дакарі.