Зірки збірної Англії відзначилися бомбардирським досягненням.
Джуд Беллінгем та Гаррі Кейн, Getty Images
12 липня 2026, 14:22
Збірна Англії у чвертьфіналі ЧС-2026 здобула перемогу над Норвегією (2:1), завдяки чому вийшла у півфінал турніру.
У цьому матчі оформленим дублем відзначився півзахисник "трьох левів" Джуд Беллінгем.
Таким чином, вперше в історії чемпіонатів світу два гравці збірної Англії змогли забити п'ять і більше голів на одному турнірі. На даний момент Беллінгем забив шість голів, як і нападник Гаррі Кейн.
Також Кейн та Беллінгем стали першими в історії гравцями однієї країни, які змогли забити шість і більше голів на одному мундіалі.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Норвегія – Англія.