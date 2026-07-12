Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Зірки збірної Англії відзначилися бомбардирським досягненням.

Збірна Англії у чвертьфіналі ЧС-2026 здобула перемогу над Норвегією (2:1), завдяки чому вийшла у півфінал турніру.

У цьому матчі оформленим дублем відзначився півзахисник "трьох левів" Джуд Беллінгем.

Таким чином, вперше в історії чемпіонатів світу два гравці збірної Англії змогли забити п'ять і більше голів на одному турнірі. На даний момент Беллінгем забив шість голів, як і нападник Гаррі Кейн.

Також Кейн та Беллінгем стали першими в історії гравцями однієї країни, які змогли забити шість і більше голів на одному мундіалі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Норвегія – Англія.