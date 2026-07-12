Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

У федерації заявили, що технологія не зафіксувала контакту м'яча з кабелем, тоді як представники норвезької збірної переконані у протилежному.

ФІФА оприлюднила офіційну позицію щодо суперечливого епізоду перед першим голом Джуда Беллінгема у чвертьфінальному матчі чемпіонату світу-2026 між Англією та Норвегією.

У федерації наголосили, що система Connected Ball не зафіксувала жодного контакту м'яча з тросом, на якому закріплена камера-павук. За даними ФІФА, це означає, що траєкторія польоту не змінювалася через можливий дотик.

"Перед тим, як Англія забила гол на 45+2-й хвилині у матчі проти Норвегії, датчик у Connected Ball не зафіксував піку пульсу м'яча під час його польоту, а отже, не було жодних доказів того, що м'яч торкнувся повітряного дроту й змінив траєкторію польоту".

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

У таборі збірної Норвегії з таким поясненням не погодилися. Півзахисник Сандер Берге вважає, що саме цей епізод міг вплинути на перебіг зустрічі.

"Це просто смішно – ось цей епізод з дротом. Результат 2:1 говорить сам за себе – різниця була мінімальною, і ми знаємо, як все склалося".

Головний тренер норвежців Столе Сольбаккен зазначив, що багато людей на лаві запасних були впевнені, що м'яч змінив напрямок після контакту з кабелем.

"Суддя каже, що сам цього не бачив і що йому не надходило жодного повідомлення про те, що це насправді сталося. Це хороше пояснення, і оскільки ФІФА стверджує, що дотику не було і сигнал від чіпа м'яча не надійшов, то він нічого не може з цим вдіяти.

М'яч впав прямо вниз, прямо перед лавою запасних, тож він все-таки торкнувся її. Багато хто на лаві запасних відреагував одразу. Я не був серед них, але багато хто з них це бачив".

Капітан збірної Норвегії Мартін Едегор визнав, що не побачив момент особисто, однак натякнув на невдале суддівство для його команди.

"Я сам цього інциденту не бачив, але сьогодні удача не була на нашому боці щодо деяких рішень. Можливо, у таких матчах це й потрібно", — сказав він.

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