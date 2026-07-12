Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник "трьох левів" зізнався, що його команда перемогла Норвегію завдяки характеру, але якістю гри він залишився незадоволений.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель не приховував розчарування грою своїх підопічних після перемоги над Норвегією (2:1 після додаткового часу) у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026. Попри вихід до півфіналу, німецький фахівець заявив, що команда провела далеко не найкращий матч.

"Я не говорив про страждання. Ніколи цього не казав. Сьогодні ми самі дуже, дуже ускладнили собі життя. Результат – фантастичний. Ми у четвірці. Це неймовірно, але я не задоволений нашою грою. У кожному аспекті.

Самовіддача була, але ми самі ускладнили собі життя тим, як грали – діяли недбало, припустилися великої кількості технічних помилок, діяли недостатньо швидко, нам бракувало послідовності. Сьогодні нам пощастило".

Тухель наголосив, що проблема не пов'язана з психологічною готовністю футболістів, адже саме характер допоміг англійцям вирвати перемогу.

"Не знаю, чи це пов’язано з ментальністю гравців. Це не питання ментальності. Це саме її прояв допоміг перемогти у цій грі. Її у нас хоч розливай по пляшках та продавай. А ось якість гри повинна бути кращою".

Окремо тренер відзначив кількох виконавців, які, на його думку, провели зустріч на високому рівні.

"Ріс Джеймс провів чудовий матч. Морган Роджерс сьогодні був просто фантастичним. Еберечі Езе та Джед Спенс поступово набрали обертів. Вони повністю заслужили на похвалу. Загалом сьогодні нам пощастило.

Про Беллінгема тут більше нічого й додати. Він робить це в кожному матчі. Це світовий клас".

Наставник англійців також запевнив, що до півфінального поєдинку команда має додати у якості футболу.

"Ми станемо кращими перед півфіналом. Ми повинні стати кращими. А зараз – час відсвяткувати й насолодитися цією миттю. Попереду три дні. Нам знадобиться все, що ми маємо".

У півфіналі чемпіонату світу-2026 збірна Англії зустрінеться з Аргентиною. Дублем у чвертьфіналі проти Норвегії відзначився Джуд Беллінгем.