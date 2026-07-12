Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан збірної Аргентини встановив новий рекорд мундіалів, віддавши гольову передачу у матчі проти Швейцарії.

У чвертьфінальному матчі чемпіонату світу-2026 проти Швейцарії (3:1) Ліонель Мессі відзначився гольовою передачею, яка стала для нього ювілейною на мундіалях.

На 10-й хвилині зустрічі після передачі Мессі рахунок відкрив півзахисник Алексіс Мак Аллістер. Для хавбека це другий гол у кар'єрі на чемпіонатах світу та перший на турнірі 2026 року.

Завдяки цьому асисту 39-річний аргентинець став першим футболістом в історії чемпіонатів світу, який оформив десять результативних передач. За даними Opta, кожен із цих десяти асистів був відданий різним партнерам по команді.

Окрім нового рекорду за кількістю гольових передач, Мессі також залишається рекордсменом за кількістю матчів на чемпіонатах світу — поєдинок зі Швейцарією став для нього 32-м на мундіалях.

На ЧС-2026 аргентинець вже записав до свого активу вісім забитих м'ячів і дві результативні передачі, залишаючись одним із головних претендентів на звання найкращого гравця турніру.