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Football.ua оцінює дії футболістів черкаського ЛНЗ в поєдинку кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Дебютний виступ черкаського ЛНЗ на єврокубковій арені добіг свого завершення. І це, напевно, найбільше розчарування вечора, оскільки мало хто посперечається з тим фактом, що команда Віталія Пономарьова за грою взагалі мало чим поступалась бельгійському Генту в обох зустрічах.

Але все вирішила лотерея, яку до початку двоматчевої дуелі взагалі вважали великим здобутком для "бузкових", проте в підсумку вийшло так, що саме в серії пенальті досвід та спокій "буйволів" зіграли вирішальну роль.

Football.ua оцінює гру футболістів черкаського ЛНЗ у матчі на Планет Груп Арена (за 10-бальною шкалою).

ЛНЗ Черкаси

Олексій Паламарчук — 8,0. Головним героєм матчу для ЛНЗ можна справедливо називати воротаря, бо в Гента було всього чотири удари в площину, але кожен із них мав усі підстави ставати результативним, якби не Паламарчук. Шкода, що магія відбивання пенальті за ходом гри на серію після матчу не розповсюджується.

Геннадій Пасіч — Денис Кузик — 7,5. Абсолютно ключова історія в системі гри сучасного ЛНЗ, і коли фланги команди Пономарьова вмикались в атаці на повну, захисту Гента було помітно важко їх стримувати навіть із подвійною опікою. Але результативних дій від Пасіча та Кузика ми так і не дочекались. На жаль, коли справа в серії пенальті дійшла до одного з них — також.

Олег Горін (6,0) — Назарій Муравський (7,5) — Олександр Драмбаєв (7,0) — 7,5. Трійка в захисті черкаського клубу допомогла команді не пропустити жодного гола в дебютній європейській двоматчевій дуелі. При цьому навряд чи індивідуальні дії кожного з цих гравців заслуговували на надання провідної ролі в поєдинку, але коли вони один одного страхували в небезпечних зонах, то це все виглядало дуже непогано. Виключення цього разу складав хіба що Горін, якому все ніяк не вдавалось піймати ритм матчу.

Адам Якубу — Євген Пастух — Артур Рябов — 7,0. Центр поля в ЛНЗ також відігравав визначальну роль у протидії суперникам і, можливо, де в чому не вистачало цієї трійки гравців ще й на атакувальну фазу. Але не було помітно, щоб хтось у цій зоні в команді Пономарьова випадав із ритму матчу.

Марк Ассінор — 6,0. Більш адаптований до гри ЛНЗ нападник продовжує відігравати допоміжну роль для партнерів, але при цьому самостійно надто мало загрожував воротам Гента цього разу.

Коді Девід — 6,5. Новачок ЛНЗ в атаці виглядає дуже цікавим і перспективним, але наразі де в чому випадає із загального малюнку гри команди. Девід постійно хоче загрожувати воротам, але були моменти, де можна було зіграти більш вигадливо, тоді як нападник у підсумку марнував нагоди. Проте в підсумку на його рахунку все одно найбільша кількість спроб створювати проблеми для Руфа.

Артур Микитишин — 7,0. Гарна заміна від Пономарьова та єдина в основний час, яка при цьому ще й ризикувала позбавити нас овертайму. Але в поодинокій швидкій атаці Микитишину теж не вдалось переграти Руфа.

Данило Кравчук, Андрій Кітела, Таллес Бренер, Євгеній Пастух, Єгор Твердохліб — у переважної більшості замін від Пономарьова в цій грі була одна спільна риса — усі вони були дуже пізніми й, як здавалось багатьом, де в чому запізнілими, адже команда втомилась набагато раніше. Утім, таким був план тренера на гру, і якщо на останніх хвилинах таки вдалось дотягнути до пенальті, то в самій лотереї схибив як раз-таки один із свіжих гравців, Твердохліб.

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