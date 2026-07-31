Ліга конференцій

У третьому раунді відбору ЛК Жальгіріс зіграє проти хорватського Хайдука.

Вчора, 30 липня, відбувся матч-відповідь другого раунду Ліги конференцій, в якому Жальгіріс розгромив Динамо Тбілісі (7:2) і за сумою двох матчів пройшов далі після виїзної поразки (0:3).

Головним героєм зустрічі став український форвард Станіслав Біленький, який вийшов у стартовому складі та оформив хе-трик, забивши на 25, 82 та 90 хвилинах, а також додав на свій рахунок гольову передачу на 88 хвилині.

Також у складі Жальгіріса відзначилися Браян Тейшейра, Неманья Міхайлович та Нікола Петкович, який оформив дубль та не реалізував пенальті на старті матчу. У складі грузинської команди забивали Лео Сантос та Мате Вацладзе.

У третьому раунді відбору ЛК Жальгіріс зіграє проти хорватського Хайдука — матчі відбудуться 6 та 13 серпня.