Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 3 серпня та розпочнеться о 15:30.

У рамках стартового туру української Прем'єр-ліги-2026/27 у Львові на стадіоні Україна Буковина прийме черкаський ЛНЗ.

БУКОВИНА — ЛНЗ

ПОНЕДІЛОК, 3 СЕРПНЯ, 15:30. УКРАЇНА, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАКСИМ КОЗИРЯЦЬКИЙ (ЗАПОРІЖЖЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Після двох місяців без футболу, хіба що з чемпіонатом світу, де тріумфувала Іспанія, на вболівальників чекає новий розіграш чемпіонату України, в якому як завжди будуть свої інтриги, скандали та розслідування. Але до цього ще дожити потрібно, а зараз на носі вже стартовий тур Прем'єр-ліги і кожна команда хоче стартувати якнайкраще, особливо дебютант.

Востаннє Буковина була представлена ​​в елітному дивізіоні чемпіонату України у далекому сезоні-1993/94. Таким чином, Чернівці повертаються в еліту більш ніж через 30 років, проте саме місто повернеться до УПЛ трохи пізніше, оскільки клуб продовжує реконструкцію свого стадіону після минулого сезону, який був дуже успішним у Першій лізі з побиттям безлічі рекордів. Буковина стала беззаперечним чемпіоном, здобувши 26 перемог, тричі зігравши внічию і лише раз програвши у 30 турах. Статистика м'ячів також вражає – 74:21.

Однак як і слід було очікувати, обличчя команди Сергія Шищенка трохи змінилося в літнє міжсезоння і без цього ніяк, адже рівень Прем'єр-ліги в кілька разів вищий за Першу лігу, тому чернівецькому клубу довелося попрощатися з низкою гравців, а також підписати новачків для посилення складу.

Якщо конкретно, то Буковина підписала сім новачків – захисників Едвіна Одінаку (Железнічар), Владислава Приймака (Оболонь) та Іллю Путрю (ЛНЗ – оренда), півзахисників Максима Задераку (Кривбас), Федіра Бабака (Падерборн) та В'ячеслава Танковського (ЛНЗ — оренда). Також лінію нападу посилив Міхаел Клепац із Широкі Брієг. У той же час команду покинули Василь Гакман, Ян Морговський, Дмитро Погорілий (Теруель), Данило Голуб (Локомотив Київ), Данило Гончарук (Пробій), Кирило Прокопчук (Оболонь) та Родіон Плакса (Кудрівка).

У літнє міжсезоння Буковина провела вісім контрольних матчів, у яких здобула чотири перемоги — над Вересом (3:2), Кішвардою (1:0), Рухом (2:1) та Поділлям (2:0). Також були нічиї з Ньїредьгазою (2:2), Металістом (1:1) та Міхаловце (1:1). Єдина поразка була зафіксована у грі проти Епіцентру (0:4) у другому матчі на зборах.

Загалом команда Шищенка провела насичену підготовку до старту нового сезону і новачки демонстрували непоганий потенціал у колективі, який домінував у Першій лізі та можно сказати, був готовий до рівня УПЛ, що було показано в Кубку України. Усі лідери залишилися у команді, тому колектив зіграний і готовий підкорювати нові висоти. Звичайно, не варто чекати гучних сенсацій, але Буковина має всі шанси стати середняком Прем'єр-ліги вже за підсумками першого сезону після тривалої відсутності в еліті.

ЛНЗ у свою чергу підходить до нового сезону в УПЛ після історичного та найуспішнішого виступу в еліті — друге місце та вихід на єврокубкову арену. Планку піднято дуже високо, але є передумови, що цього буде дуже складно досягти у майбутній кампанії.

Для команди Віталія Пономарьова офіційний сезон стартував двома єврокубковими матчами у відборі Ліги конференцій проти бельгійського Гента. Черкаська команда провела два достойні поєдинки проти іменитого суперника і не пропустила жодного гола. У той же час забити також не вдалося, а в серії пенальті успішнішими були гравці Гента, що означало, що ЛНЗ попрощався з єврокубками у своєму дебюті.

Якщо говорити про кадрову ситуацію, то ЛНЗ поповнився новими гравцями. Склад срібного призера УПЛ поповнив цілий десант із львівського Руху – захисники Андрій Кітела та Віталій Роман, а також хавбек Таллес Бренер. Також був підписаний вінгер Олександрії Теді Цара та перспективний нападник Коді Девід із Тренчина. У той же час команду залишили лише п'ять виконавців — Хайдін Саліху (Дріта), Марко Подоляк (Фенікс-Маріуполь), Орест Лепський (Пробій), а також згадані вище Танковський та Путря.

Якщо дивитися на підготовку, то ЛНЗ провів сім спарингів, де здобув чотири перемоги поспіль – над Штурмом (6:2), Копером (2:1), МТК (4:0) та Олімпією (1:0). Також була нічия з Динамо Загреб (0:0) та поразки від Гезтепе (0:2) та Хайдука (0:1).

Як бачимо, ЛНЗ не тільки зміг зберегти всіх своїх лідерів після історичного сезону, а й посилив кілька позицій, чи краще сказати, додав суттєвої конкуренції для підтримки мотивації, про що не раз натякав Пономарьов після поразок у минулій кампанії. Таким чином, можна чекати все тієї ж атакуючої та насиченої гри з контролем м'яча від ЛНЗ у новому сезоні, яка неодноразово доводила свою ефективність, навіть проти грандів.

Між собою Буковина та ЛНЗ провели два матчі в історії. Вперше команди зустрілися у Другій лізі у 2021 році, коли Буковина була сильнішою з рахунком 2:0. Після цього була зустріч цього року – у рамках чвертьфіналу Кубка України, де чернівецька команда обіграла ЛНЗ у серії пенальті.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають гравці ЛНЗ. Так, на перемогу ЛНЗ в основний час пропонується коефіцієнт 2.00, тоді як потенційний успіх Буковини оцінюється показником 3.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.50.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- повернення Буковини після 32-річної (!) перерви в УПЛ;

- Буковина може здобути 20 домашню перемогу або пропустити 100 гол в УПЛ (ще один м’яч);

- ЛНЗ може забити 50 гостьовий гол в УПЛ (ще два м’ячі);

- програшна серія Буковини в УПЛ триває три гри;

- ЛНЗ з жовтня 2025 року в гостях більше одного голу за матч в чемпіонаті не пропускає;

- у третьому для себе клубі УПЛ в ролі головного тренера дебютує Сергій Шищенко, який раніше очолював Полісся і Оболонь;

- підопічні Сергія Шищенка з різних клубів можуть десятий раз зіграти внічию в УПЛ;

- десятий гол в УПЛ може забити Марк Ассінор (ЛНЗ);

- Буковина може провести 20 "сухий" домашній матч в УПЛ.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

БУКОВИНА: Пеньков — Стасюк, Безуглий, Карась, Бусько — Вітенчук, Одінака — Клепач, Груша, Ільїн — Кожушко.

ЛНЗ: Паламарчук — Драмбаєв, Муравський, Горін, Кітела — Рябов, Пастух, Якубу — Кузик, Ассінор, Девід.

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