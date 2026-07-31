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Колишній півзахисник збірної Англії готується до свого першого повноцінного сезону в Глазго та зізнається, що високі очікування фанатів мотивують його як ніколи.

Алекс Окслейд-Чемберлен заявив, що шалений тиск і гра в скороварці рідного стадіону Селтіка — це саме той ідеальний виклик, який необхідний йому для досягнення нових висот. Колишній гравець лондонського Арсеналу та Ліверпуля допоміг шотландському гранду оформити золотий дубль минулого сезону, приєднавшись до команди у лютому за короткостроковим контрактом.

Влітку сторони домовилися про продовження співпраці, і тепер 32-річний півзахисник готується до свого першого повноцінного сезону в Глазго. Попри те, що у своєму активі він вже має повний комплект головних трофеїв Англії та кубок Ліги чемпіонів, гравець зізнається, що його жага до перемог лише зростає.

Спілкуючись із пресою напередодні першого матчу Прем'єр-ліги проти Данді, який відбудеться в понеділок, він розповів про свою мотивацію:

"Коли минулого року з'явилася можливість приїхати сюди, той факт, що це буде серйозний виклик, мені дуже сподобався. Ідея полягала в тому, щоб спробувати зробити все можливе, дати хлопцям трохи досвіду або кілька якісних моментів, які б допомогли їм досягти цілей. Те, як усе закінчилося, було схоже на казку", — зізнався Алекс.

Окслейд-Чемберлен наголосив, що саме високі стандарти клубу не дають йому розслаблятися:

"Мені пощастило грати в командах, де є очікування обов'язкової перемоги, але водночас перемогу дуже важко здобути через конкуренцію. Я процвітаю в цій "скороварці". Тут панує саме такий менталітет. Мені це потрібно, щоб максимально розкрити себе на цьому етапі кар'єри", — додав він.

Надихають англійця і його партнери по команді, зокрема молодь та визнані лідери роздягальні:

"Бачити молодих гравців, які наполегливо працюють, прагнуть бути найкращими та вигравати якомога більше — це надзвичайно. А поруч із ними такі хлопці, як Каллум Макгрегор та Джеймс Форрест, які багато чого виграли, але досі голодні до трофеїв. Це середовище — саме те, що мені потрібно", — підкреслив півзахисник.

Для Окслейда-Чемберлена цей літній період підготовки є особливим. Минулого сезону він провів першу половину без клубу після розірвання контракту з турецьким Бешикташем, а позаминулого літа був відсторонений від команди за рішенням тодішнього тренера Джованні ван Бронкгорста.

"Це, мабуть, моя перша справжня передсезонка за добрі три роки, — зізнався гравець. — Без неї ніколи не можна на 100% знати, чи ти повністю готовий фізично протриматися весь сезон. Ти все ще відчуваєш цей кайф, я бігаю на рівні з 16-17-річними хлопцями, які переповнені емоціями. Ти живишся їхньою енергією і почуваєшся таким же юним. Нам доведеться подивитися, як піде сезон, але зараз я почуваюся чудово", — резюмував Окслейд-Чемберлен .

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іпсвіч підписав вінгера Селтіка Маеду.