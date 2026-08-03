російський обстріл Києва вночі 1 серпня забрав життя студентки Національного університету «Києво-Могилянська академія» та волонтерки Віталіни Яровенко. Вона перебувала на місці удару у складі добровольчої групи.

Ціллю вибуху в елітному московському ресторані міг бути Олександр Чайко — головнокомандувач Повітряно-космічних сил рф, якого в Україні судять за воєнні злочини. Тим часом кількість загиблих у Москві зросла до п’яти.

Під час атак 2 серпня росіяни зруйнували поштовий термінал «Нової пошти» на Харківщині, а також поцілили в найбільший склад компанії Rozetka вдруге за 24 години.

Італійські військові висадилися на танкер російського «тіньового флоту», який ішов під прапором Камеруну. Перевірка відбулася в межах європейської операції EUNAVFOR MED IRINI.

Українська тенісистка Олександра Олійникова була змушена скасувати благодійний аукціон для збору коштів на потреби Збройних сил України через рішення Асоціації жіночого тенісу (WTA)

Підбірка: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Оперативна інформація станом на 22:00 02.08.2026 щодо російського вторгнення. Загалом від початку цієї доби відбулося 172 бойових зіткнення. Агресор здійснив 62 авіаційних ударів із застосуванням 190 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6595 дронів-камікадзе та здійснив 2318 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося чотири боєзіткнення з противником, ворог завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 59 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один — із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Гоптівка, Нестерне, Покаляне, Анискине, Лиман, Стариця.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять наступальних дій в бік Ківшарівки, Кутьківки та Радьківки.

Дев’ять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Лиману, Ставок, Діброви та в районах населених пунктів Новоселівка, Озерне й Зарічне. Два боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 14 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Різниківка, Закітне, Крива Лука та в бік Пискунівки й Рай-Олександрівки. Ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 16 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Шахове та у бік населених пунктів Довга Балка, Павлівка, Вільне, Кучерів Яр. П’ять боєзіткнень досі тривають.

Двадцять шість атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Василівка, Світле, Гуліве, Новопідгородне. Одне боєзіткнення досі триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 30 окупантів, 10 — поранено; знищено одну артилерійську систему, дві одиниці спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА та 25 укриттів особового складу. Пошкоджено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільної техніки та 102 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 317 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 13 ворожих атак в бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Чарівне, Новоселівка.

На Оріхівському та Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

За цей тиждень 16 наших регіонів були під ударами. І лише протягом цього часу росіяни випустили близько 1900 дронів, майже 1600 авіабомб та 144 ракети різних типів, у тому числі й балістику. Сьогодні ж по Сумах був удар авіабомбами. У Броварах внаслідок удару дроном загинула людина, ще шестеро зазнали поранень. Мої співчуття рідним та близьким. Постійні обстріли Харкова та Харківщини, били вночі й по Одещині, Запоріжжю та Дніпровщині.

За цей тиждень – понад півтори тисячі пошкоджених обʼєктів, серед них сотні звичайних житлових будинків. Значна частина російських підприємств, яка працює на ці удари і виробляє компоненти для дронів, ракет та КАБів, досі не під санкціями. Тому агресор зараз все більше вкладається у балістику і намагається наростити її виробництво. Потрібен тиск на кожну ланку ОПК, і саме такий тиск зрештою допоможе зменшити й кількість атак проти наших людей. Санкції мають розширюватися та працювати. Дякую всім, хто це забезпечує.

Продовжуємо застосовувати наші далекобійні санкції проти російських об’єктів, які працюють на війну та фінансують агресію. Цієї ночі в російському Саратові, на відстані понад 600 кілометрів від лінії фронту, уражено одразу два стратегічні об’єкти: Саратовський НПЗ та військовий аеродром «Енгельс». У Калузькому регіоні уражено резервуарний парк нафтобази «Людіновська».

Також у Брянському регіоні наші воїни влучно відпрацювали по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних дронів. Дякую всім воїнам Сил оборони України, які розширюють наші далекобійні спроможності та забезпечують точні результати. Повертаємо війну туди, звідки вона прийшла.

Щороку в першу неділю серпня ми вітаємо з професійним днем наших воїнів Повітряних Сил Збройних Сил України і дякуємо за захист. Нашим льотчикам, воїнам протиповітряної оборони, мобільним вогневим групам, зенітникам, радіотехнічним підрозділам, інженерам і всім, хто робить свою справу так, щоб Україна була сильнішою.

Тисячі бойових вильотів, тисячі збитих цілей і завдяки цьому тисячі захищених життів. За роки війни наші Повітряні Сили стали значно міцнішими. Ми отримали сучасну бойову авіацію, ефективні системи ППО. Таких систем ще не достатньо, щоб закрити від російських ракет усе наше небо, але сьогодні український повітряний щит уже один із найсильніших у Європі.

І саме завдяки професійності і досвіду наших воїнів, які доводили це вже неодноразово, перехоплюючи найскладніші цілі навіть в умовах дефіциту того чи іншого обладнання.

Дякую кожному й кожній, хто захищає наше небо і щодня робить усе, щоб українці були в безпеці. І ми завжди шануватимемо пам’ять усіх наших людей, хто віддав своє життя, захищаючи Україну.

Вічна пам’ять героям. Слава нашим воїнам!