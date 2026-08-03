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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 3 серпня 2026 року.

У матчі чемпіонату України-2026/27 в Чернівцях Буковина поділила очки з ЛНЗ.

Черкасці володіли перевагою протягом більшої частини зустрічі, створили багато небезпечних моментів та завдали більше ударів по воротах суперника, однак реалізувати свої нагоди так і не змогли. Буковина ж правильно діяла в обороні та зуміла втримати бал в елітному дивізіоні.

У наступному турі в понеділок, 10 серпня ЛНЗ поїде в гості до Карпат, тоді як Буковина в суботу, 8 серпня дома прийматиме Оболонь.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Буковина — ЛНЗ у рамках першого туру української Прем'єр-ліги-2026/27:



Буковина: Пеньков — Бусько (Бабак, 83), Карась, Безуглий, Стасюк — Задерака, Вітенчук, Клепач (Груша, 57) — Підлепенець (Одінака, 65), Кожушко (Войтіховський, 57), Ільїн.

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Муравський, Драмбаєв (Микитишин, 57), Кузик — Якубу (Пастух, 64), Рябов, Таллес (Твердохліб, 64) — Девід (Ассінор, 46), Цара (Беннетт, 77).

Попередження: Цара, Кузик, Муравський