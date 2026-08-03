Україна

Герета повернувся до Карпат

22-річний воротар підписав із львівським клубом контракт терміном на три роки.

Герета, gettyimages

Карпати офіційно оголосили про підписання Юрія-Володимира Герети. 22-річний голкіпер уклав із львівським клубом контракт, розрахований до літа 2029 року.



Герета є вихованцем Карпат, однак у 2020 році перейшов до Руху, де пройшов шлях від юнацької команди до основного складу. Також воротар виступав у Юнацькій лізі УЄФА.



За головну команду Руху Герета провів 37 офіційних матчів у всіх турнірах, у яких 11 разів зберіг свої ворота сухими та пропустив 52 м’ячі. Також голкіпер викликався до юнацьких збірних України U-16 та U-19.



У Карпатах розраховують, що повернення вихованця клубу посилить конкуренцію на воротарській позиції та допоможе команді в новому сезоні.