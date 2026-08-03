Україна

Буковина та ЛНЗ розійшлись без голів

Команда Віталія Пономарьова ще жодного разу не забивала з гри в цьому сезоні — але й не пропускала також.

Буковина — ЛНЗ, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Буковина — ЛНЗ 0:0 Буковина: Пеньков — Бусько (Бабак, 83), Карась, Безуглий, Стасюк — Задерака, Вітенчук, Клепач (Груша, 57) — Підлепенець (Одінака, 65), Кожушко (Войтіховський, 57), Ільїн. ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Муравський, Драмбаєв (Микитишин, 57), Кузик — Якубу (Пастух, 64), Рябов, Таллес (Твердохліб, 64) — Девід (Ассінор, 46), Цара (Беннетт, 77). Попередження: Цара, Кузик, Муравський