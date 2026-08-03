Чернівецька Буковина та черкаський ЛНЗ зіграють у першому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Україна у Львові.

Буковина: Пеньков — Бусько, Карась, Безуглий, Стасюк — Задерака, Вітенчук, Клепач — Підлепенець, Кожушко, Ільїн.

Запасні: Мацюк, Каневцев, Войтіховський, Бабак, Едвін, Груша, Романець, Газаян, Матяш.

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Муравський, Драмбаєв, Кузик — Якубу, Рябов, Таллес — Девід, Цара.

Запасні: Ледвій, Самойленко, Роман, Кітела, Смотрицький, Твердохліб, Пастух, Доник, Микитишин, Кравчук, Ассінор, Беннетт.

Гра Буковина — ЛНЗ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.