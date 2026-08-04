Англія

Містяни мають намір поборотися за вінгера Челсі, який також перебуває в полі зору інших топклубів.

Манчестер Сіті готується зробити пропозицію в розмірі 81 мільйона євро за Педру Нету. Про це повідомляє The Sun Sport.



За інформацією джерела, 26-річний португальський вінгер привернув увагу гранду англійського футболу, який може найближчим часом звернутися до Челсі з офіційною пропозицією.



Окрім Манчестер Сіті, інтерес до Нету також проявляють Тоттенгем, Ліверпуль та Мілан, які уважно стежать за розвитком ситуації навколо футболіста.



Педру Нету приєднався до Челсі після успішних виступів за Вулвергемптон. Португалець також регулярно викликається до збірної Португалії та вважається одним із найнебезпечніших вінгерів англійської Прем’єр-ліги. В минулому сезоні футболіст зіграв 52 поєдинки, забив 10 голів та віддав 13 результативних передач.

До цього була інформація, що Нету може продовжити кар’єру в Аль-Хілялі.