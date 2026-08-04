Сума трансферу становила 30,5 мільйонів євро.
Лукаш Горнічек, ФК Ньюкасл
04 серпня 2026, 18:17
Ньюкасл на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з воротарем Браги Лукашем Горнічеком.
Угода з 24-річним чехом розрахована до літа 2031 року.
За інформацією португальського клубу, сума трансферу склала 30,5 мільйонів євро, що є четвертим найдорожчим трансфером в історії "канонірів".
Горнічек виступав за Брагу з 2021 року. На його рахунку 88 матчів, з яких 35 на нуль за 77 пропущених м'ячів.
Раніше повідомлялося, що Ньюкасл відмовив Манчестер Юнайтед у трансфері Льюїса Голла.