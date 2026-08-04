Англія

Сума трансферу становила 30,5 мільйонів євро.

Ньюкасл на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з воротарем Браги Лукашем Горнічеком.

Угода з 24-річним чехом розрахована до літа 2031 року.

За інформацією португальського клубу, сума трансферу склала 30,5 мільйонів євро, що є четвертим найдорожчим трансфером в історії "канонірів".

Горнічек виступав за Брагу з 2021 року. На його рахунку 88 матчів, з яких 35 на нуль за 77 пропущених м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл відмовив Манчестер Юнайтед у трансфері Льюїса Голла.