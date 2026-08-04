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Фахівець очолив марокканський Ренесанс Беркан.

Колишній тренер збірної Кабо-Верде Бубішта залишив свою посаду у національній команді та став новим коучем Ренесанс Беркан. Про це повідомляє прес-служба марокканського клубу.

Деталі угоди із 56-річним фахівцем не розголошуються.

Бубішта очолював "акул" із 2020 року. Він двічі виводив Кабо-Верде до плейоф Кубка африканських націй, після чого вперше для країни кваліфікувався на ЧС-2026. На мундіалі "акули" дійшли до 1/16 фіналу, де вилетіли від Аргентини, поступившись у додатковому часі.

Ренесанс Беркан за підсумками минулого сезону посів друге місце у чемпіонаті Марокко.