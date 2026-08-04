Англія

Півзахисник Челсі зізнався, що хоче й надалі грати разом з аргентинцем.

Півзахисник Челсі Мойсес Кайседо прокоментував ситуацію навколо майбутнього Енцо Фернандеса.



“Я люблю Енцо, дуже поважаю його. Я хочу, щоб він залишився, але не збираюся говорити про це. Якщо він залишиться — це буде величезний плюс", — сказав Кайседо.



Таким чином еквадорський хавбек вкотре дав зрозуміти, що високо цінує свого партнера по команді та сподівається, що аргентинець продовжить виступати за Челсі. Водночас остаточне рішення щодо майбутнього Фернандеса поки що залишається відкритим.

У сезоні-2025/26 Енцо Фернандес з'явився на полі в 54 зустрічах з урахуванням усіх турнірів, 15 разів уразив ворота суперників та став автором 7 результативних передач. Кайседо в свою чергу провів 50 матчів, відзначився п'ятьма голами та віддав 1 результативну передачу.

До цього повідомлялось, що мадридський Атлетіко готує масштабну пропозицію щодо Енцо.