Ще один новачок зі складу "вершкових" для команди Альваро Арбелоа.
Сесар Паласіос, ФК Фулгем
04 серпня 2026, 17:22
Фулгем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником мадридського Реала Сесаром Паласіосом.
Угода з 22-річним іспанцем розрахована до літа 2031 року.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила 10 мільйонів євро.
Минулого сезону Паласіос провів 37 матчів за дубль Реала, в яких забив 16 голів та віддав п'ять асистів. Також на його рахунку сім матчів за основну команду "вершкових".
Нагадаємо, вчора Фулгем підписав ще одного гравця мадридського Реала – новачком "дачників" став Гонсало Гарсія.