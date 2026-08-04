Англія

Ще один новачок зі складу "вершкових" для команди Альваро Арбелоа.

Фулгем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником мадридського Реала Сесаром Паласіосом.

Угода з 22-річним іспанцем розрахована до літа 2031 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила 10 мільйонів євро.

Минулого сезону Паласіос провів 37 матчів за дубль Реала, в яких забив 16 голів та віддав п'ять асистів. Також на його рахунку сім матчів за основну команду "вершкових".

Нагадаємо, вчора Фулгем підписав ще одного гравця мадридського Реала – новачком "дачників" став Гонсало Гарсія.