ЧМ-2022. Отбор

Делегация нашей национальной команды даже успела провести тренировку в сжатые сроки.

Как сообщает пресс-служба сборной Украины, команда Андрея Шевченко посвятила второй день мартовский сборов теоретическим и практическим занятиям, после чего отправилась в аэропорт, откуда ей предстоит совершить перелет в столицу Франции накануне поединка с тамошней национальной сборной.

Перед началом официальной тренировки на поле УТК им. В. Банникова, главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко и полузащитник Александр Зинченко приняли участие в традиционной предматчевой пресс-конференции, ответив на вопросы представителей СМИ.

По завершению занятий, футболисты вернулись на короткий промежуток в отель, после чего отправились в аэропорт, в составе делегации, в которой не хватало еще одного футболиста из изначального заявленного Андреем Шевченко списка.

Нападающий днепровского Днепра-1 Артем Довбик, который позже остальных был вызван тренерским штабом нашей сборной, остался в столице Украины из-за ограничений, которые выдвинула французская сторона в связи с борьбой с распространением коронавируса COVID-19.

Сообщается, что обязательным требованием перед прилетом во Францию, без прохождения 10-дневного карантина, является заблаговременная подача документов, что в условиях позднего вызова футболиста невозможно было обеспечить. Довбик останется в Киеве, а по прибытию остальных футболистов после стартового поединка, присоединится к полноценному тренировочному процессу.

Таким образом, во Францию отправилась делегация сборной Украины в составе 28 футболистов.

Состав сборной Украины на матч против Франции

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — Шахтер), Георгий Бущан (Динамо Киев), Дмитрий Резник (Ворскла), Андрей Лунин (Реал).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба — Шахтер), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тымчик, Александр Караваев (все — Динамо Киев), Ефим Конопля (Десна), Эдуард Соболь (Брюгге), Богдан Михайличенко (Андерлехт).

Полузащитники: Марлос, Евгений Коноплянка (оба — Шахтер), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (все — Динамо), Александр Зубков (Ференцварош), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба — Аталанта), Евгений Макаренко (Кортрейк), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм).

Нападающие: Жуниор Мораес (Шахтер), Роман Яремчук (Гент).

Матч Франция — Украина состоится 24 марта. Начало — в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.