ЧМ-2022. Отбор

Украинский вратарь высказался о первом матче отбора на ЧМ-2022 против сборной Франции.

Сборная Украины отправится в гости к Франции, где проведет своей первый поединок в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Вратарь "желто-синих" Георгий Бущан поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Это большой стимул, сейчас огромная конкуренция, поэтому в каждой игре нужно доказывать, что ты достоин места в сборной. Нужно работать каждый день и доказывать свой статус".

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"Я не буду отдельно никого выделять из соперников. Франция — это чемпионы мира, поэтому здесь не о чем говорить", — заявил Бущан в программе Футбол NEWS

Напомним, матч Франция — Украина состоится 24 марта. Начало — в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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