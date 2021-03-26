ЧМ-2022. Отбор
Украинский защитник высказался о результате первого матча отбора на ЧМ-2022.
Александр Караваев, Getty Images
26 марта 2021, 06:51
Сборная Украины в рамках поединка первого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022-го года сыграла вничью с Францией (1:1).
Крайний защитник "желто-синих" Александр Караваев поделился эмоциями от результата данного противостояния, посчитав концентрацию своей команды главной причиной добытой ничьи.
"Нам тренерский штаб сразу дал понять, что мы будем играть по-другому и нам надо будет перестроиться. Все зависело от нашей концентрации и от того, чтобы мы смогли выполнить тренерскую установку на поле", — заявил Караваев в программе Футбол NEWS.
Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Франция — Украина вы можете на Football.ua. На нашем сайте также доступны оценки подопечных Андрея Шевченко за выступление в данном противостоянии.
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