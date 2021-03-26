ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник сборной Украины дал комментарий накануне матча.

В рамках поединка второго тура группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022 сборная Украины сыграет на своем поле против сборной Финляндии.

Александр Зинченко поделился своим мнением о сборной Финляндии, особенно выделив нападающего Пукки.

"Считаю, что у нас достаточно времени, чтобы восстановиться. Сегодня утром разобрали игру со сборной Франции и начали непосредственно готовится к матчу с Финляндией.

Достаточно крепкая команда. Они отличаются коллективом. У них хороший нападающий, который забивает много мячей. Я говорю о Пукки. Думаю, что нас ждет интересная игра, потому что встретятся две команды, которые берут больше коллективом, нежели индивидуальным мастерством. Пукки очень много забивает. Манчестер Сити он точно забивал.

Безусловно, мы будем играть только на победу, ведь играем дома. Мы добыли очень важную ничью с Францией на выезде. Как я уже говорил раньше, если мы не обыграем Финляндию, то этот результат нам будет ни к чему", — сказал Александр Зинченко пресс-службе национальной команды.

Матч Украина — Финляндия пройдет 28 марта. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция поединка.