ЧМ-2022. Отбор

Тренерский штаб огласил окончательный перечень игроков на ответственный поединок.

Пресс-служба сборной Украины опубликовала окончательную заявку от тренерского штаба Андрея Шевченко на предстоящий домашний поединок против Финляндии в рамках второго тура квалификации на чемпионат мира-2022.

Вратари: Андрей Пятов, Георгий Бущан, Анатолий Трубин

Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Сергей Кривцов, Александр Сирота, Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Марлос, Александр Зубков, Александр Зинченко, Евгений Макаренко, Виктор Коваленко.

Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес.

Стоит отметить, что в заявку на матч против финнов не попали Владимир Шепелев и Александр Тымчик, которые накануне приняли участие в благотворительном товарищеском матче киевского Динамо против Динамо Бухарест, а также вновь не сумели пробиться в "список 23-х" пара голкиперов, Дмитрий Резник и Андрей Лунин, и нападающий Артем Довбик.

Матч Украина — Финляндия начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.