ЧМ-2022. Отбор

Хавбек Аталанты поделился своими ожиданиями перед матчем с Финлядией.

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал предстоящий поединок второго тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против Финляндии.

"Я считаю, что много времени прошло после игры с Францией. Дополнительный день дает больше времени на восстановление. Прекрасно себя чувствую, готовы к завтрашнему матчу", — приводит слова Малиновского ТК Футбол 1/2/3.

Партнер по сборной Малиновского Ефим Конопля добавил, что Украина выйдет на поле полна мотивации победить.

"Какую команду увидим завтра? В первую очередь, сверхмотивированную и знающую, в какой футбол играть и решать поставленные перед собой задачи", — сказал Конопля.

Напомним, матч Украина — Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта, на НСК Олимпийский в Киеве. Стартовый свисток — в 21.45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.