ЧМ-2022. Отбор
Сразу несколько человек из тренерского штаба сдали положительные тесты на коронавирус.
Игроки сборной Казахстана, Kazfootball
29 марта 2021, 16:01
В расположении сборной Казахстана накануне матча третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Украины была зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем Telehram-канале.
В частности, положительные тесты на коронавирус сдали тренер Сергей Калюбин и администратор команды Максим Шауберт.
Также отмечается, что с заболевшими коронавирусом контактировали несколько футболистов.
Ранее сообщалось, что матч с Украиной пропустит хавбек сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.
Напомним, поединок Украина — Казахстан пройдет в Киеве, 31 марта.
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