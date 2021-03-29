ЧМ-2022. Отбор

Сразу несколько человек из тренерского штаба сдали положительные тесты на коронавирус.

В расположении сборной Казахстана накануне матча третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Украины была зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем Telehram-канале.

В частности, положительные тесты на коронавирус сдали тренер Сергей Калюбин и администратор команды Максим Шауберт.

Также отмечается, что с заболевшими коронавирусом контактировали несколько футболистов.

Ранее сообщалось, что матч с Украиной пропустит хавбек сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

Напомним, поединок Украина — Казахстан пройдет в Киеве, 31 марта.

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