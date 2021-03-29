ЧМ-2022. Отбор

Главный тренер будущего соперника сборной Украины по отбору ЧМ-2022 рассказал о целях своей команды.

Талгат Байсуфинов считает сборную Украины, которой Казахстан проиграл во всех четырех встречах, опасным соперником, однако надеется на положительный результат.

"С момента, когда я четыре года назад покинул сборную Казахстана, в ней произошло много изменений, – цитирует Байсуфинова официальный сайт УАФ. – Пришли новые игроки, которые играют на высоком уровне. С большинством из них я работал в молодежной сборной, поэтому хорошо знаю их возможности".

"Сейчас перед нами стоит задача построить команду, которая играет в современный, красивый футбол. Но при этом играет на результат вне зависимости от статуса соперника. У нас неутешительная статистика встреч со сборной Украины. Где-то у нас были возможности зацепиться за очки, но все решало более высокое мастерство нашего соперника. Постараемся подправить эту статистику, но всех секретов раскрывать не буду".

"В сборной Украины нет смысла выделять отдельных игроков, опасность может исходить от каждого. Андрею Шевченко удалось создать ровную команду с хорошим подбором исполнителей".

"Что касается нынешнего отборочного цикла, то организационно он мало будет отличаться от остальных. Мы очень далеко находимся от остальной Европы, поэтому приходится много летать. С другой стороны, мы имеем преимущество в домашних матчах — расстояние и искусственное поле. Постараемся это использовать".

В своем первом матче отбора ЧМ-2022 Казахстан дома уступил Франции.

Матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в Киеве на НСК Олимпийский. Начало в 21:45.

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