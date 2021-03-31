ЧМ-2022. Отбор

Кипер проведет свой первый матч в рамке ворот национальной команды.

В рамках третьего матча отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины встретится со сборной Казахстана.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение провести рокировку на вратарской позиции перед матчем.

В основе команды выйдет вратарь 19-летний Шахтера Анатолий Трубин. Этот матч для кипера станет дебютным за национальную сборную.

Отметим, что в его активе были игры за сборные Украины разных возрастов, включая и молодежную команду. До него регулярно в основе выходил Георгий Бущан.

С составами на данный поединок можно ознакомиться на Football.ua.

Напомним, предстоящий матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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