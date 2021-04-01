ЧМ-2022. Отбор

Футболист — о матче против Казахстана.

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал ничью в матче против Казахстана (1:1).

"С этой тактикой играли в прошлом отборе на Евро, провели много товарищеских матчей. Думаю, это более подходящая для нашей команды тактика. Мы рано поверили в свои силы. В первом тайме нам игра давалась, забили гол.

Наверное, потом не отнеслись с должной ответственностью к нашим моментам, которые создавали. Было много перспективных контратак, 100% моментов, но где-то пижонство, самоуверенность сыграли с нами злую шутку".

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"Пропущенный гол — следствие расслабленность. Там техническая ошибка была, обрезка, здорово сыграла сборная Казахстана, быстро перевели игру на нашу половину, сыграли в пас и исполнительное мастерство игрока, который забил гол", — сказал Кривцов.

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