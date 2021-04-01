ЧМ-2022. Отбор

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, оценивает действия футболистов сборной Украины в поединке квалификации к чемпионату мира-2022.

Ничья в матче против Франции дала украинскому болельщику большую надежду, аналогичный результат уже в следующей игре против Финляндии вернул с небес на землю, а вот повторение уже приевшихся 1:1 в домашней игре против Казахстана попросту выбило почву из-под ног. Команда Шевченко в ее текущем созыве никогда не имела столько возможностей по ходу одной игры, сколько было создано у ворот Стаса Покатилова в этот вечер. Но наши действия в завершающей трети были абсолютно расточительными. По большому счету, "сине-желтых" не было в чем упрекнуть, кроме реализации. Даже в ситуации с пропущенным голом наша команда, из уважения, просто ожидала от соперников больше, чем они могли предоставить на самом деле.

По итогам голосования, при поддержке спонсора сборной Украины ТМ Львівське, приз "Лев матчу" в игре против Казахстана получил полузащитник Александр Зинченко, который вновь вывел нашу команду на поле с капитанской повязкой.

Представитель Манчестер Сити был ключевым элементом в построении атак команды Андрея Шевченко, и именно с помощью его непосредственного участия в контратаке в первом тайме свой голевой момент получил Роман Яремчук. Зинченко был стабилен по ходу всего поединка, однако партнеры не всегда эффективно реализовывали его старания.

Football.ua оценивает игру футболистов сборной Украины в матче на стадионе НСК Олимпийский (по 10-балльной шкале).

Украина

Анатолий Трубин — 6,0. Абсолютный рекордсмен-дебютант в истории нашей сборной. За юным голкипером донецкого Шахтера теперь будет закреплен именно такой статус, вплоть до появления не менее талантливого исполнителя на горизонте. К слову, тренерский штаб Шевченко подгадал достаточно удачный момент для первой игры Трубина — Казахстан в атаке предложил несколько неудачных дальних ударов и единственный момент во втором тайме, который завершился голом. Относительно последнего — шансов спасти свои ворота от подкрутки Мужикова у Анатолия не было совершенно. В остальном — ничего особенного, а только качественное выполнение своих обязанностей в редких атаках соперников.

Александр Караваев — 6,5. С учетом того, что в стартовом составе нашей команды присутствовали два форварда, а внушительный отрезок противостояния мы провели со схемой с "узким ромбом" в центре поля, то действий правого защитника, направленных на атаку, хотелось бы увидеть и побольше. Караваев периодически возникал у чужих владений, но предложить неплохую идею смог только в эпизоде с прострелом под удар Яремчуку в первом тайме.

Сергей Кривцов — Николай Матвиенко — 6,5. Соперники практически ничего не предложили нашей сборной в своих атакующих порывах, поэтому редкими поводами упомянуть центр обороны Украины были лишь их собственные далекие от уверенности действия в отдельных достаточно простых эпизодах. Вопросы к данной паре возникли лишь в эпизоде с пропущенном голе, так как Мужиков получал мяч в контратаке именно из зоны перед нашей штрафной.

Богдан Михайличенко — 6,5. Левый фланг нашей обороны был заметен на чужой половине чуть больше, нежели партнер по команде на противоположном векторе атаки, но имел примерно такую же эффективность в своих действиях. Михайличенко достаточно много раз терял мяч, однако и касался его на уровне с нашими плеймейкерами, что давало понять нам о ключевом акценте в атаке борной Украины. К сожалению, ни к чему толковому в атаке Богдан так и не пришел.

Сергей Сидорчук — 6,5. Возвращаясь к поведению соперников в отчетной игре, если бы не отсутствие регулярных прямых угроз от Казахстана, но опорный полузащитник команды Шевченко вполне мог бы и провести встречу до финального свистка. А так, то незначительное количество единоборств в сове зоне, которые имели место быть за стартовые 67 минут, Сидорчук оставил за собой, по большей мере, после чего отправился на заслуженный отдых.

Николай Шапаренко — 5,5. От представителя киевского Динамо можно было ожидать большое количество подключений к атаке, однако тренерских штаб принял решение за счет Николая расширять подготовительную фазу нашего наступления, а также встречать возможные контратаки соперников. Очевидно, что при таких вводных от Шапаренко было сложно увидеть игру в завершающей стадии. Большинство передач в его исполнении доходили к ногам партнеров по команде, но под занавес встречи тренерский штаб справедливо отправил его на замену — начал появляться неоправданный брак.

Александр Зинченко — 7,5.

Руслан Малиновский — 7,0. В очередной раз взяв на себя большую долю ответственности за результат, Руслан мог бы стать жертвой критики из-за большого количества потерь мяча на чужой половине, но в этом и состоит главная особенность роли, которую отыгрывает Малиновский в построении Шевченко. Соперники, очевидно, разбирают игру на малейшие детали, однако при этом у остальных партнеров появляются возможности атаковать из-за спины у полузащитника. Другое дело, что этим не всегда пользуются, но проблемы Руслана в этом контексте нет. Матч среднего качества, как для уровня данного исполнителя, но свой объем работы он все равно выполнял добросовестно.

Роман Яремчук — 7,5. Представитель бельгийского Гента активно участвовал в комбинациях уже на старте поединка, поэтому вполне обоснованно заслужил право на забитый мяч в одной из контратак. Однако, в некоторых моментах с игрой на обострение было явно заметно отсутствие сыгранности с фланговыми партнерами по команде. Яремчуку было доверено провести на поле полный поединок, и он действительно старался бороться в разных амплуа ради итогового успеха команды. Были вопросы по реализации голевых моментов, но к кому их в этот вечер из наших футболистов нельзя было предьявить?

Жуниор Мораес — 6,5. Нельзя обойти стороной тот факт, что гол в ворота финнов таки раззадорил форварда к новым свершениям, но забить в отчетной игре он так и не смог. С легкой руки, у Мораеса можно было насчитать сразу четыре потенциально голевые ситуации, и, если бы речь шла о матче Шахтера, из такого изобилия Жуниор точно бы извлек определенную выгоду. А так, малое количество касаний мяча и отсутствие голов явно сыграли против восприятия игры нападающего.

Марлос — 6,5. Выход техничного футболиста с тонким чувством свободных зон, по сравнению с игрой против Финляндии, получился не настолько ярким. Марлос исполнял в привычном для него стиле, но соперники играли намного более замкнуто, чем это было в игре на минувших выходных. Нельзя не отметить, что Ромеро Бонфим успевал действовать как в атаке, так и в обороне, однако ключевой угрозы с его так и не последовало.

Александр Зубков — 6,0. Динамичный нападающий выходил, как казалось, под удобных для него малотехничных соперников, но какими бы действиями, кроме забитых мячей, Александр бы не отмечался, после своего упущенного момента на 70-й минуте, он все равно бы считался главным неудачником игры. Опять-таки, в старании и работе на команду Зубкову точно нельзя было упрекнуть, но отсутствие гола в выгодной ситуации против Финляндии, отсутствие гола в ворота казахов — из таких фрагментов в последствии и складывается общее впечатление об игроке.

Артем Довбик, Александр Тымчик — пара заключительных замен от Шевченко преследовали очевидную цель — сборной было необходимо получить больше скорости на чужой половине, а силовому форварду еще и отводилась задача навязывать борьбу внутри чужой штрафной. Почти за четверть игрового часа Довбик был близок к статусу героя дважды: не сумел пробить насквозь голкипера сокрушительным ударом, и вполне обоснованно претендовал на пенальти. Защитник, в свою очередь, за еще меньший отрезок времени успел сделать только шесть касаний к мячу.