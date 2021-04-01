ЧМ-2022. Отбор

Команда Андрея Шевченко стартовала в отборочной кампании с трех ничьих в трех матчах.

В поединке третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная Украины расписала мировую с Казахстаном (1:1).

В двух первых матчах отбора на мундиаль команда Андрея Шевченко также делила очки — сначала с французами (1:1), а затем с финнами (1:1).

Таким образом, сборная Украины набрала три очка после трех матчей и занимает второе место в группе D.

Первое место в группе занимает Франция, набравшая семь очков в трех играх. У финнов два балла после двух игр, а у Боснии и Герцоговины и Казахстана по одному баллу, но у боснийцев есть игра в запасе.

Следующие матчи отборочного этапа ЧМ-2022 пройдут в сентябре. 1 сентября Украина сыграет против Казахстана в гостях, а затем подопечные Шевченко примут французов — 4 сентября.

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