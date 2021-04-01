ЧМ-2022. Отбор

Капитан сборной Украины прокомментировал ничью с Казахстаном.

Полузащитник и капитан сборной Украины Александр Зинченко поделился своими эмоциями после ничьи с Казахстаном (1:1) в матче третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года, в котором его признали лучшим игроком.

"Внутри опустошение. Считаю, результат неудовлетворительный. Три очка в трех матчах – мы должны были выжимать максимум. Сегодня мы потеряли два очка, если же не говорить о прошлом матче. Благодарен за поддержку болельщиков. Мы должны делать выводы и двигаться вперед. Нам есть, к чему стремиться. Но когда команда доходит один раз до ворот – мы не можем пропускать мячи. Мы проигрываем и побеждаем только вместе.

Причина ничьи? Не знаю, можно говорить о многом – концентрации, чем-то еще. Да, мы можем искать виновных, но никогда не будем этим заниматься. Мы одно целое, должны усовершенствоваться, разбирать наши ошибки и избегать их. У нас было очень много моментов в первом тайме. Нужно было доводить игру до конца еще в первом тайме, забить несколько мячей и просто контролировать игру. Что мы и делали. Это футбол. Будет для нас очередным уроком. Надеюсь, будем делать правильные выводы и двигаться дальше.

Усталость и потеря концентрации? Конечно, результат двигал нас вперед. Очень не хватало болельщиков, потому что в такие моменты они нужны как никогда. Физически чувствовал себя более-менее нормально, потому что привык играть в таком ритме. По остальным ребятам не знаю.

В конце Казахстан сел глубоко в оборону, нужно было что-то делать, пошел навал. Нужно было еще раньше перестроиться под эту игру. Считаю, когда соперник начинает глубоко садиться, нужно использовать фланги и насыщать штрафную. Искать дальние удары, моменты, а не просто возить мяч поперек поля. Нужно было доставлять мяч в штрафную, чтобы цеплялись наши нападающие, что мы и делали в конце матча. Многие уже сказали, что там был спорный момент с пенальти. Это нужно было делать в последние 15 минут.

Матчи против Финляндии и Казахстана будут для нас хорошим уроком. Конечно, хотели добиться лучшего результата, но это футбол. Сейчас все едут в клубы. Самое главное, чтобы все были в форме, здоровы, не получали травмы. Уже через полтора месяца соберемся, и тренер будет говорить, что нам делать", — сказал Зинченко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Видеообзор матча Украина — Казахстан можно посмотреть на Football.ua.