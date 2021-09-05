ЧМ-2022. Отбор

Форвард сборной Франции поделился эмоциями от игры на НСК Олимпийский.

В рамках пятого тура квалификации на чемпионат мира-2022 сборная Франции на поле НСК Олимпийский сыграла вничью против Украины (1:1), однако осталась при этом безоговорочным лидером своей группы.

Украина — Франция 1:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, защитник "Les Bleus" Лео Дюбуа подвел итоги данного противостояния для своей команды:

"Будет неверным говорить, что сборная Франции потеряла уверенность на фоне последних неудачных результатов. Мы прекрасно понимаем, что должны играть куда лучше, и все еще ждем момента, когда наша игра наладится. Наш следующий матч уже в скором времени пройдет в Лионе, и будет крайне ответственным.

В матче против Украины нам не хватало движения, а в первом тайме соперники были даже в чем-то агрессивнее нас. Нужно понять причины такого неудачного выступления, думаю, поговорим между собой в ближайшее время, и все решим.

Мы работаем на тренировках каждый день, выкладываясь изо всех сил. Сохранить коллектив единым — вот главная задача на ближайшее время. Только вместе мы сможем прийти к новым победам. Нужно поработать над пониманием друг друга, и успех не заставит себя долго ждать.

Думаю, что в Лионе болельщики создадут для нас прекрасную атмосферу для того, чтобы завоевать необходимые нам три очка. Постараемся извлечь пользу из поединка перед своей публикой и отблагодарить за поддержку максимальным результатом", — подытожил футболист.

В следующем туре сборная Франции на своем поле будет принимать Финляндию.