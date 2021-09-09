ЧМ-2022. Отбор

Защитник сборной Украины дал комментарий после матча с Чехией.

Сборная Украины в рамках контрольного поединка противостояла сборной Чехии в Плзени и упустила победу, большую часть матча ведя в счете со счетом 1:0.

Центральный защитник украинской национальной команды Сергей Кривцов дал комментарий после матча.

"Есть черная полоса, играем в одни ничьи. В каждом матче пропускаем, а свои моменты не реализовываем. Нужно сделать обширный анализ, ведь уже не смешно, не игрокам, не тренерскому штабу. Как и с Казахстаном упустили победу на последних секундах. Хорошо, что это товарищеский матч.

Игра вторым номером? Много было молодых игроков, которые сегодня дебютировали или тех, кто мало играет. По такой игре и с таким соперником — логично играть вторым номером. Мы хотели контролировать мяч, выходить из обороны, но соперники не давали нам делать это.

Почему меня поменяли? Почувствовал небольшую боль в икроножной мышце. Завтра сделают обследование и будет известно все.

Дебютанты? Они отлично сыграли, а Корниенко забил свой гол. Мы ими довольны, а они должны быть довольны собой", — сказал Сергей Кривцов в послематчевом комментарии.

Напомним, что Виктор Корниенко стал вторым дебютантом Петракова, забившим в первом матче за сборную.