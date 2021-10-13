ЧМ-2022. Отбор

Футболист рассказал о прошедшей игре.

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал матч против Боснии и Герцеговины (1:1).

"Хотел бы сказать огромное спасибо львовским болельщикам. Здесь всегда приятно играть.

Жаль, что не выиграли, но наша беспроигрышная серия во Львове продолжается. Мне больше нечего сказать", — рассказал футболист.

О том, почему национальная сборная Украины не смогла добыть победу во Львове в отборочном матче, читайте на Football.ua.

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