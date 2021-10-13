ЧМ-2022. Отбор
Футболист рассказал о прошедшей игре.
Сергей Сидорчук, УАФ
13 октября 2021, 16:26
Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал матч против Боснии и Герцеговины (1:1).
"Хотел бы сказать огромное спасибо львовским болельщикам. Здесь всегда приятно играть.
Жаль, что не выиграли, но наша беспроигрышная серия во Львове продолжается. Мне больше нечего сказать", — рассказал футболист.
О том, почему национальная сборная Украины не смогла добыть победу во Львове в отборочном матче, читайте на Football.ua.
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