ЧМ-2022. Отбор

Футболіст збірної України прокоментував майбутню гру.

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський прокоментував гру проти Боснії та Герцеговини в рамках відбору на чемпіонат світу-2022.

"Атмосфера у команді завжди чудова. Ми зіграли непогану гру із Болгарією. Нам важлива була картина гри, а те, що не забили, буває у футболі. Ми добре пресингували, добре контролювали м'яч, атакували через фланги..

Багато моментів було, які не реалізували, але навіть програючи у рахунку, ми продовжували атакувати. Це був товариський матч, ми всі розуміємо, що завтрашня гра буде найважливішою для нас".

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"Ситуація у нас непогана. У нас на завтра є один результат – лише перемога. Ми проводили непогані матчі, але десь пропускали на останніх хвилинах, десь не щастило нам.

Завтра ми гратимемо за вихід у плей-офф кваліфікації. Якби завтра у нас не було шансів, то можна було б говорити про поганий виступ, а так у нас є завдання, тож на нас чекає останній іспит", — сказав Малиновський.