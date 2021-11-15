ЧМ-2022. Отбор
Футболіст збірної України прокоментував майбутню гру.
Руслан Малиновский, скриншот , УАФ
15 ноября 2021, 19:31
Півзахисник збірної України Руслан Малиновський прокоментував гру проти Боснії та Герцеговини в рамках відбору на чемпіонат світу-2022.
"Атмосфера у команді завжди чудова. Ми зіграли непогану гру із Болгарією. Нам важлива була картина гри, а те, що не забили, буває у футболі. Ми добре пресингували, добре контролювали м'яч, атакували через фланги..
Багато моментів було, які не реалізували, але навіть програючи у рахунку, ми продовжували атакувати. Це був товариський матч, ми всі розуміємо, що завтрашня гра буде найважливішою для нас".
"Ситуація у нас непогана. У нас на завтра є один результат – лише перемога. Ми проводили непогані матчі, але десь пропускали на останніх хвилинах, десь не щастило нам.
Завтра ми гратимемо за вихід у плей-офф кваліфікації. Якби завтра у нас не було шансів, то можна було б говорити про поганий виступ, а так у нас є завдання, тож на нас чекає останній іспит", — сказав Малиновський.
Нагадаємо, матч Боснія та Герцеговина — Україна відбудеться у вівторок, 16 листопада, о 21:45 за київським часом. На Football.ua
буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.