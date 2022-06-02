ЧМ-2022. Отбор

Редакція Football.ua проводить опитування серед читачів, щоби визначити шанси підопічних Олександра Петракова на успіх 5 червня.

У півфінальному матчі плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу в Катарі національна збірна України здобула у гостях перемогу над Шотландією (3:1) і тепер зустрінеться з Уельсом за право зіграти на мундіалі.

Вирішальний поєдинок на Кардіфф Сіті Стедіум підопічні Олександра Петракова проведуть вже незабаром, 5 червня.

З огляду на це Football.ua пропонує своїм читачам визначити фаворита даного протистояння, а також оцінити шанси нашої команди на успіх та вихід на ЧС-2022.