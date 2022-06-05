ЧМ-2022. Отбор

Вінгер дав коментар перед грою проти команди Олександра Петракова.

Лідер збірної Уельсу Гарет Бейл висловився напередодні поєдинку фіналу плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти України.

"Це важлива гра, ніхто цього не заперечує. Ми тільки один раз грали на чемпіонаті світу, і це та вершина, яку ми хочемо підкорити. Це дуже важливий матч, який ми дуже хочемо виграти, щоб досягти своєї мети.

Ми розуміємо важливість цього матчу і маємо показати хорошу гру. Грати вдома – велика перевага. Нам подобається грати перед власними вболівальниками. Атмосфера, яку створюють наші вболівальники, лякає інші команди.

Нас не повинна відволікати думка про перемогу. Ми дуже хочемо, але нам треба зосередитись. Ми повинні зосередитися на цій складній грі. Розуміємо, які жахливі речі відбуваються в Україні. Наші серця з українськими дітьми, родинами та з українським народом. Ми відчували себе жахливо весь цей час, але завтра буде футбольний матч, і ми хочемо виграти його", — наводить слова Бейла Wales Online.

Нагадаємо, що на Football.ua буде текстова онлайн-трансляція майбутнього поєдинку між Уельсом та Україною.