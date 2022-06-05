ЧМ-2022. Отбор

Football.ua розповідає про наступного суперника збірної України — національну збірну Уельсу.

Національна збірна України зробила тільки перший крок на шляху до ЧС-2022 в Катарі. В першому матчі підопічні Олександра Петракова обіграли міцну збірну Шотландії з рахунком 3:1. Українці не програли боротьбу, зіграли на слабких місцях опонента і здобули доволі впевнену перемогу.

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Все це не матиме жодного значення, якщо українцям не вдасться переграти національну збірну Уельсу, яка є останньою перепоною на шляху до омріяного мундіалю.

Давайте розбиратись, чим небезпечний майбутній суперник українців? І де є слабкі місця?

Грає Уельс, як і Шотландія, в схемі з трьома центральними захисниками 3-5-2 або ж 5-4-1. Але відмінності від гри збірної Шотландії все ж маються. Хоча можна відмітити схожість, що левова частка команди – це симбіоз гравців з АПЛ та Чемпіоншипу.

Сильні сторони

Збірна Уельсу має потужних центральних захисників і височенного центрфорварда – Кіффера Мура. Цей 29-річний нападник Борнмута має зріст 195 сантиметрів, виконує роль стовпа і є дуже небезпечним в штрафному майданчику суперника, особливо в повітрі. Є в наявності захисник Тоттенхема Бен Девіс, який також здатен створювати проблеми після навісних передач. Тому, по-перше, відзначаємо небезпеку при стандартах. По-друге, велика група футболістів середньої лінії володіє поставленим дальнім ударом. Нагадувати про чарівну ліву ногу Гарета Бейла зайве.

Саме його чудова гра дозволила пройти збірну Австрії з рахунком 2:1 в березні. Так, ту саму Австрію, яка не помітила нашу команду на футбольному полі на Євро-2020 і ледве не вибила майбутніх чемпіонів Європи італійців.

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Відзначаємо мобільність середньої лінії. Уельс має достатньо виконавців, які дуже швидко і вправно розганяють атаки. Також є футболісти, які здатні бігти і атакувати вільні зони на швидкості.

Окремо відзначаємо бійцівські якості, останній раз Уельс програвав боротьбу в матчі проти збірної Білорусі в вересні 2021-го року. Після того валійці провели аж 8 матчів!

Слабкі сторони

Перше, що відзначаємо – центральні захисники не мають гарних швидкісних даних і будуть мати великі проблеми, якщо передачі типу Руслана Маліновського в матчі проти шотландців підуть їм за спини.

Також слід відзначити правий фланг оборони Уельсу. В останніх матчах ми помітили, що багато загроз суперники валійців створювали саме цим флангом. Після проходу півзахисника у фланг центральні захисники Уельсу бігли під можливу подачу чи простріл, а опорні півзахисники не встигали швидко закрити вбігання другим темпом. І поляки, і чехи в останніх матчах забивали у вороту Уельсу саме таким чином.

Відсутність ігрової практики для голкіпера – велика проблема. Невпевнені дії Георгія Бущана у минулому матчі – зайве тому підтвердження. У Уельсу Данні Уорд і Уейн Хеннесі виступають в АПЛ, проте задовольняються ролями дублерів у Лестері та у Бернлі відповідно.

Взагалі-то, збірна Уельсу це більш технічна і більш атакувальна версія Шотландії. Але при цьому у валійців є багато схожостей і зі збірною України.

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1. Головна зірка – 32-річний фланговий півзахисник. Не мав постійної ігрової практики в клубі останніми роками, проте в складі збірної він найкращий. Контракт з клубом закінчується в кінці червня. Оцінюється гравець близько 3 мільйонів євро на transfermarkt. Така характеристика цілком підходить Андрію Ярмоленку, проте мова йшла про Гарета Бейла. ​​2. Найсильніша ланка – півзахист. Тут є досвідчені майстри: Джо Аллен і Аарон Ремзі. Той таки Гарет Бейл, а також швидкі і мобільні: Харрі Уілсон і Даніел Джеймс. 3. На вістрі грає високий потужний форвард зі зростом 190+. 4. На лівому фланзі захисту діє молодий гравець, контракт якого належить клубу з Ліверпуля. Ні, мова не про Віталія Миколенка, а про Неко Уільямса, який минулий сезон провів в оренді у Фулхемі, а права на нього належать Ліверпулю. 5. Середній вік Уельсу – 25,6 років. Середній вік України – 25,7 років.

Матч проти Уельсу буде доволі непростим. Валлійці цілеспрямовано пожертвували матчем Ліги націй проти Польщі і дали відпочинок ключовим гравцям: Аллену, Бейлу і Ремзі, щоб вони змогли підійти до матчу проти України в найкращих кондиціях. Враховуючи той факт, що нещодавно українці провели доволі складний поєдинок з точки зору енергозатратності, дуже важливо, щоб вони зуміли відновитись належним чином. Додає позитиву наявність на лаві запасних футболістів високої якості, які зможуть додати в другому таймі в разі необхідності.

Нагадаємо, матч Уельс — Україна відбудеться у неділю, 5 червня, о 19:00. Слідкувати за ключовими подіями цього протистояння ви зможете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua, а також в прямому ефірі на ТК Футбол 1 та Індиго TV.