ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Марокканський хавбек поділився своїми думками після гри з Португалією.

Півзахисник збірної Марокко Софьян Амрабат прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі проти Португалії (1:0).

"Це щось неймовірне. Я дуже пишаюся. Це схоже на сон — не віриться, що ми вийшли до півфіналу. Ми заслужили на тисячу відсотків. Те, як ми граємо, з якою пристрастю б'ємося за свою країну та свій нароl — неймовірно.

У нас травмовані. Три захисники увійшли в гру, і як вони оборонялися! Величезна повага. Повага кожному — тренеру, команді та персоналу.

Сьогодні ми ніби грали в себе вдома, дякую всім людям, які прийшли на стадіон", — цитує слова Амрабата BBC Sport.

У півфіналі ЧС-2022 Марокко зіграє з переможцем пари Англія – Франція.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Марокко — Португалія.