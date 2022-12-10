Португальський хавбек поділився своїми думками після вильоту з катарського мундіалю.
Бернарду Сілва, Getty Images
10 грудня 2022, 23:07
Півзахисник збірної Португалії Бернарду Сілва прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі проти Марокко (0:1).
"Матч чемпіонату світу проти дуже сильної команди. Вітаємо Марокко. Дуже сумно. Ми відчували та вірили, що можемо пройти далі, але не змогли.
Розчаровані тим, що втратили таку можливість увійти в історію і зробити щось унікальне для нашої країни.
Можу тільки вибачитись перед усіма португальцями від себе та від усієї команди, і розділити з ними почуття смутку та розчарування", — наводить слова Бернарду Сілви Record із посиланням на Sport TV.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Марокко — Португалія.