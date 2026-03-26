Італійський тренер зізнався, що відчуває величезний тиск.

Наставник збірної Італії Дженнаро Гаттузо поділився очікуваннями перед півфіналом плейоф відбору на ЧС-2026 проти Північної Ірландії.

"Не можу заснути ночами. Постійно з розплющеними очима. Я треную вже багато років, але це найважливіший матч у кар'єрі. Ми добре підготувалися, я налаштований позитивно", – заявив Гаттузо.

Він додав: "Звичайно, я відчуваю великий тиск. О 4:30 чи 5 ранку я прокидаюся з широко розплющеними очима, як у кажана".

Колишній півзахисник Мілана очолив збірну Італії в червні, замінивши Лучано Спаллетті, і виграв п’ять із шести матчів на посту.



"Я треную вже кілька років, але ця гра, безумовно, є найважливішим моментом у моїй тренерській кар’єрі наразі. Я готовий і думаю позитивно", – підкреслив фахівець.

Гаттузо також згадав приклад Мартіна О’Ніла, який 2012 року отримав подібне завдання в Північній Ірландії та через чотири роки вивів команду на Євро:



"Під тиском управління Італією все зовсім інакше, ніж у Північній Ірландії. Я захоплююся тим, що він зробив як гравець і тренер", – зазначив Гаттузо.

Наступний матч Італії проти Північної Ірландії стане вирішальним для виходу на чемпіонат світу-2026.