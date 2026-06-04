Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua зібрав футболістів, для яких чемпіонат світу-2026 може стати точкою повернення на топрівень.

Чемпіонат світу — це не лише боротьба за головний трофей планети. Для багатьох футболістів мундіаль стає моментом істини: шансом перезапустити кар’єру, нагадати про свій клас або довести, що їх ще зарано списувати з рахунків.

Хтось провалив сезон у клубі, хтось загруз у конфліктах, а дехто просто перестав відповідати статусу, який колись мав. Але одна сильна міжнародна кампанія здатна змінити все — від трансферної вартості до ставлення фанатів і тренерів.

Ми зібрали футболістів, для яких ЧС-2026 може стати головним турніром у кар’єрі.

Крістіан Ромеро: анти-капітан, якому потрібна індульгенція

Якщо обирати найгіршого капітана клубного сезону в топлігах, аргентинець Крістіан Ромеро — головний претендент. Його Тоттенгем влаштував боротьбу за виживання в АПЛ, а сам захисник запам’ятався не надійною грою, а вилученнями та публічними випадами. Ромеро атакував керівництво "шпор" у пресі, звинувачуючи босів у брехні та небажанні виходити на публіку у важкі часи. Можливо, у чомусь він правий, проте робити це самому у важкі для клубу часи — не дуже по-капітанськи.

Хоча тодішній тренер "шпор" Томас Франк і вирішив "не виносити сміття з хати" та залишив йому капітанську пов’язку, осад залишився. Більше того, майбутнє Крістіана у Тоттенгемі досі залишається відкритим питанням.

Для Ромеро ЧС-2026 — це шанс довести, що жахіття цього клубного сезону було спричинене хаосом у клубі, а не його власною деградацією. Він повинен нагадати світові образ залізобетонного захисника з часів чемпіонства на чемпіонаті світу в Катарі. Аналогічне завдання стоїть і перед іншим аргентинцем Алексісом Мак Аллістером, який провів поганий сезон у Ліверпулі та прагне реабілітуватися на міжнародномму рівні.

Нік Вольтемаде: молодість, яка має право на помилку

Трансфер молодого форварда до Ньюкасла не можна назвати цілком провальним, проте у другій половині сезону багатообіцяючий німець, який мав замінити Александера Ісака, відверто здав та присів на лаву для запасних. Втрата ігрового тонусу в такому віці — тривожний дзвіночок, але не вирок.

Враховуючи свій молодий вік, у 24-річного Вольтемаде ще багато попереду. Чемпіонат світу у складі збірної Німеччини — це його шанс нагадати про свій потенціал та довести, що відхід на другий план у клубі був лише тимчасовим спадом, викликаним тактичними забаганками Едді Гау, а не системною проблемою.

Кім Мін Дже: монстр із Неаполя, що загубився в Баварії

Після феєричного сезону-2022/23 в Наполі, де кореєць допоміг клубу виграти довгоочікуване Скудетто, його трансфер до Баварії обіцяв стати початком нової ери та серйозним кроком уперед до того, щоб називатися одним із найкращих центрбеків світу. Натомість Кім Мін Дже так і не став ключовим гравцем оборони мюнхенців — і ситуація не змінилася навіть з приходом Венсана Компані.

Мундіаль у Північній Америці стане шансом для корейця знову заявити про себе та нагадати про ті якості, якими він приємно дивував у Серії А. Якщо він проведе турнір на рівні, розмови про його "випадковість" у топфутболі можуть вщухнути самі собою, а пропозиція від іншого провідного клубу не забаритися.

Жоау Фелікс: втеча у золоту клітку

26 років — це вік піку, а не час догравати в Саудівській Про-Лізі. За Фелікса Атлетіко Мадрид колись заплатив 127 мільйонів євро, але зараз португалець задовольняється трофеями з Ан-Насром, будучи далеко від радарів європейських грандів.

Так, він допоміг Кріштіану Роналду і компанії здобути довгоочікуваний чемпіонський титул, але чи про це ми мріяли, коли дивилися на його гру в юності? Чи володіє Фелікс досі якоюсь магією?

Чемпіонат світу — його найкращий квиток назад до Європи. Щоб повернутися на рівень Ліги чемпіонів як гравець основи, а не черговий орендований "мішок з проблемами", йому потрібно феєрити у складі Португалії. Але питання актуальне: а чи потрібно це самому Феліксу?

Джон Стоунз: забутий фундамент Ман Сіті

Він майже не грав у цьому сезоні за Манчестер Сіті, але, на здивування багатьох, все одно поїде на чемпіонат світу-2026 у складі збірної Англії. Томас Тухель, вочевидь, пам'ятає справжній рівень Джона Стоунза і довіряє йому більше, ніж тренерський штаб Гвардіоли та нейтральні фанати.

Контракт захисника з Манчестер Сіті добігає кінця, і його наступний крок у кар'єрі повністю залежатиме від виступів на мундіалі. Якщо Стоунз доведе, що він все ще здатний грати на елітному рівні, черга з пропозиціями від топклубів не змусить себе чекати. Якщо ж ні — шлях може повести далеко від європейських грандів.

Дарвін Нуньєс: чи є край у цієї прірви?

Уругвайський форвард перебуває у вільному падінні. Спочатку він не виправдав очікувань в Ліверпулі, де від нього відмовилися через хронічну нестабільність та цілий багаж нереалізованих стовідсоткових моментів. А потім трапився кошмар в Аль-Хілялі: саудівський клуб просто виключив його із заявки після гучного підписання Каріма Бензема через ліміт на легіонерів.

Зараз Нуньєс перебуває в тій рідкісній позиції, коли втрачати йому майже нічого. Хоча статус ключового форварда на мундіалі для нього також під питанням — Марсело Б'єлса не гарантує місця в основі нікому. Якщо Дарвін отримає шанс, він мусить чіплятися в нього зубами — навіть якщо це будуть зуби його легендарного співвітчизника Луїса Суареса.

Це остання можливість довести, що він досі може бути на футбольному полі корисним, а не комічним.

Ромелу Лукаку: конфліктна машина в ізоляції

Сезон у Наполі перетворився для Лукаку на справжній трилер. Через постійні травми він провів лише 7 матчів (64 хвилини), а головною проблемою стали зіпсовані стосунки з його, здавалося, улюбленим тренером Антоніо Конте.

Бельгієць відмовився вчасно повертатися з Бельгії після лікування запалення кульшового суглоба, через що клуб планував відсторонити його від тренувань. Комунікація йшла лише через агентів, а у клубі були "незадоволені" розвитком подій.

Втім, Лукаку — це звір великих турнірів. Історично склалося, що саме у збірній Бельгії він перетворюється на нестримного форварда топрівня. Мундіаль потрібен йому, щоб знову нагадати про себе не як про конфліктного персонажа, а як про майстра штрафного майданчика. Чи вдасться йому цей трюк знову?

Рафаел Леау: продати себе перед новим викликом

Леау вже оголосив, що йде з Мілана. Вболівальники "россонері" скажуть вам одноголосно: він і близько не реалізував увесь свій потенціал. У сезоні, де Мілан навіть не кваліфікувався в Лігу чемпіонів, португальцю критично не вистачало стабільності, а лідерство атаки за останні два сезони було втрачено на користь Крістіана Пулішича, який, до слова, також в плані травм не найнадійніший виконавець.

"Я пишаюся тим, що увійшов в історію Мілана, але тепер хочу розпочати нову главу", — заявив Леау. Чемпіонат світу стане для нього моментом істини. Якщо він знову почне зникати на половині матчів, новий роботодавець у АПЛ чи Ла Лізі може так і не з'явитися.

Леау потрібен гучний турнір, щоб довести: він може бути стабільною машиною, а не просто так званим "гравцем настрою".

Ніко Вільямс: заручник рекордного контракту

Ще рік тому він був головною трансферною ціллю Барселони та одним із головних героїв тріумфального Євро-2024 для Іспанії. Сьогодні Ніко Вільямс — гравець, якого футбольна спільнота почала потроху забувати. Його рекордний для Атлетіко Більбао контракт на понад 10 мільйонів євро "чистими" на рік, здається, вбив мотивацію та голод до перемог.

Статистика сезону говорить сама за себе: лише 10 результативних дій у Ла Лізі (6 з яких — у двох матчах із Севільєю та Алавесом), а в Лізі чемпіонів — повний нуль. Постійні дрібні травми та невиразна гра.

ЧС-2026 — це його особистий трансферний майданчик. Якщо Ніко знову заблищить, двері топклубів відчиняться знову. Якщо ні — ризикує перетворитися на типового гравця "одного турніру" та "на перспективу", яка так і не настала.

Неймар: the Last Dance для "некоронованого Принца"

Внесення Неймара до фінальної заявки Бразилії стало справжнім національним святом у країні. У 34 роки, виступаючи за Сантос зі змінним успіхом та долаючи наслідки численних травм, він ризикував побачити цей турнір лише зі свого дивану. Але величезний тиск публіки зробив свою справу — під час церемонії оголошення Карлом Анчелотті фінального списку 99% коментарів були про "останнього бразильця".

Для Неймара ЧС-2026 — це не просто турнір. Це останній танець. Єдиний спосіб назавжди закрити гештальт і вписати своє ім'я в історію не просто як таланта покоління, а як людини, що привела Бразилію до довгоочікуваного титулу.

Якщо магія Неймара якимось дивом "витягне" цей турнір, усі його попередні падіння будуть прощені. Якщо ж ні — це стане сумним фіналом кар'єри одного з найяскравіших гравців в історії футболу.

Чемпіонат світу-2026 може змінити дуже багато футбольних історій. Для когось це буде останній великий турнір, для когось — шанс почати все заново, а для декого — можливість нарешті виправдати величезні очікування.

І саме тому такі турніри ми любимо не лише за трофеї, а й за великі футбольні перезавантаження.

А кого б ви додали до цього списку? Мануель Угарте? Хван Хі Чхан? Едсон Альварес? Лукас Пакета? Такехіро Томіясу? Чи може Алтай Баїндир? Пишіть свої варіанти у коментарях — 100%, що ми когось могли обділити увагою.