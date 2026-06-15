Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

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Кабо-Верде сенсаційно зачохлила атаку Іспанії у першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026.

Чинний чемпіон Європи почав виступи на мундіалі із сенсації, на яку не розраховував. Збірна Кабо-Верде обрала прагматичну тактику проти іменитого суперника — і не прогадала.

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