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Нападник продовжує відновлення після пошкодження литки, отриманого в грі з Парагваєм.

У понеділок нападник чоловічої збірної США Крістіан Пулішич тренувався окремо від основної групи, продовжуючи відновлення після травми литкового м'яза. Пошкодження футболіст вперше отримав ще на тренуванні минулого тижня.

Спочатку Пулішич виконував індивідуальну роботу на футбольному полі, після чого відправився до тренажерного залу для занять на велотренажері.

Стан здоров'я нападника італійського Мілана викликав занепокоєння після того, як він був змушений достроково залишити поле в п'ятничному матчі проти Парагваю (4:1). Пулішич був замінений у перерві, хоча протягом перших 45 хвилин демонстрував неймовірну гру, взявши безпосередню участь у створенні перших двох голів своєї збірної.

На запитання журналістів щодо поточного стану свого лідера, головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно відповів максимально лаконічно: "Добре", не вдаючись у додаткові деталі.

Сам футболіст після матчу з Парагваєм намагався применшити серйозність своєї травми, заспокоюючи вболівальників.

"У першому таймі я просто отримав невеликий удар по нозі, тому дуже сподіваюся, що це нічого не змінить. Сьогодні я вживаю невеликих запобіжних заходів, але сподіваюся, що найближчими днями зі мною все буде гаразд",— розповів Пулішич в інтерв'ю Fox Sports.

Футболіст також додав деталі щодо характеру пошкодження: Турбує задня частина ноги (область литки). Подібні мікротравми траплялися в нього й раніше, тому він знає, як з ними працювати. Гравець налаштований оптимістично і не вважає травму серйозною.

Після першого туру підопічні Почеттіно лідирують квартеті D. Наступну гру американці проведуть проти Австралії. Матч запланований на 19 червня, стартовий свисток о 22:00.