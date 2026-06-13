Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 12 червня 2026 року.

Національні збірні США та Парагваю зустрічались поміж собою в першому турі чемпіонату світу-2026 у Лос-Анджелесі.

Команда Густаво Альфаро лише на перших хвилинах продемонструвала спроможність атакувати, тоді як у подальшому просто провалила перший тайм, пропустивши тричі.

Однак поперерві Маурісіо Почеттіно вирішив пошкодувати суперників, знявши з гри свого лідера атаки Крістіана Пулішича, що одразу позначилось на гостроті нападу "зірково-смугастих".

Парагвай на певному етапі наприкінці матчу навіть цим зумів скористатись, відігравши один пропущений гол, але останнє слово все одно було за господарями турніру.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 США — Парагвай:

США — Парагвай 4:1

Голи: Бобаділья, 7 (авт.), Балогун, 31, 45+4, Рейна, 90+8 — Маурісіо, 73

США: Фріз — Фрімен, Річардс, Рім, Робінсон — Тілльман (Рейна, 82), Адамс — Дест (Пепі, 72), Маккенні, Пулішич (Берголтер, 46) — Балогун (Веа, 72).

Парагвай: Хіль — Касерес (Веласкес, 79), Г. Гомес, Альдерете, Алонсо — Д. Гомес (Каку, 80), Кубас, Бобаділья (Маурісіо, 46), Альмірон (Соса, 79) — Санабрія (Арсе, 62), Енсісо.



Попередження: Адамс — Касерес, Альмірон, Г. Гомес, Арсе, Алонсо