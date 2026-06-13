Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Маурісіо Почеттіно зробила переконливу заяву вже в першій грі на турнірі.

Зрештою, у параді церемоній відкриття чемпіонату світу-2026, яких цього разу організатори запланували аж три, відповідно до кількості країн-господарок турніру, ми дістались Сполучених Штатів Америки, де місцеві за помпезністю дійсно постаралась похизуватись перед Канадою та Мексикою. І лише конструкція даху над стадіоном SoFi Стедіум у Лос-Анджелесі завадила підняти в небо якийсь потужний бомбардувальник, щоб точно все це дійство було схоже за традиційний Super Bowl.

А після завершення урочистостей увагу нарешті перенесли на футбольне поле, де команда "смугастих зірок" на чолі з Маурісіо Почеттіно готувалась дати бій Парагваю, який на цей турнір з останніх сил витягнув Густаво Альфаро. Утім, як показав досвід перегляду першого тайму цієї зустрічі, абсолютно непідготовленими до протистояння виявились "Гуарані".

Лише в першій своїй атаці на чужі ворота гості зусиллями Дієго Гомеса та його удару з гострого кута на лівому фланзі штрафного змусили місцеву публіку понервувати, але воротар Фріз перевів загрозу вбік від власних володінь. І оскільки такої кількості селебріті на рядовому матчі групового етапу мундіалі не бачили вже достатньо давно, господарі зробили все від себе залежне, щоб поважна публіка принаймні до перерви більше не нервувала.

Особливо постарався при цьому Крістіан Пулішич — напевно, найкращий футболіст команди Почеттіно в цій грі загалом. Хоча його прізвища на табло ми так і не побачили жодного разу, але принаймні в двох із трьох гольових атак США в першому таймі гравець Мілану взяв безпосередню участь. Рахунок при цьому було відкрито вже на сьомій хвилині, але не американець став автором першого гола своєї команди на цьому турнірі, а півзахисник Парагваю Бобаділья невдало підставився під простріл Маккенні з лівого флангу штрафного, коли того до цього знайшов Пулішич.

Тиск господарів після цього успіху не зменшувався, а навпаки зростав, тож проблеми для захисту команди Альфаро виключно поглиблювались. Зрештою, як не з першої спроби з передачі Маккенні з попереднім офсайдом у все того ж Пулішича, так із другої з асистом самого Крістіана Балогун подвоїв перевагу команди Почеттіно. Нападник і третій гол "зірково-смугастих" забив у компенсований час перед перервою, коли оборона Парагваю розвалилась остаточно під час передачі з глибини від Тілльмана до правого флангу штрафного.

І що робити треба було південноамериканській команді після такого першого тайму? Складати зброю завчасно наче й було негарно, але жодних передумов для покращення ситуації для себе парагвайці не створили. Почеттіно їм навіть де в чому допоміг, коли зняв із гри Пулішича одразу поперерві, бо в його перебуванні на полі банально не було сенсу, але без лідера атака США стала все ж таки менш привабливо виглядати.

Почали по-справжньому бігати американці лише тоді, коли потягнуло смаженим. На 73 хвилині Енсісо виштовхнув м’яч із зони перед чужим штрафним під удар Маурісіо, і той прицільно поклав удар у правий кут низом. Не схоже навіть після цього було, що цей гол на щось-таки має перетворитись у подальшому в контексті порятунку парагвайців, і в підсумку цього й не сталось, бо суперники провели кілька гарних атак, а саму гру завершував бездоганний удар шведою в дальній кут із правого флангу штрафного від свіжого Рейни.

Наступний матч національна збірна США проведе проти Австралії, тоді як Парагвай зустрінеться з Туреччиною.



США — Парагвай 4:1

Голи: Бобаділья, 7 (авт.), Балогун, 31, 45+4, Рейна, 90+8 — Маурісіо, 73

США: Фріз — Фрімен, Річардс, Рім, Робінсон — Тілльман (Рейна, 82), Адамс — Дест (Пепі, 72), Маккенні, Пулішич (Берголтер, 46) — Балогун (Веа, 72).

Хіль — Касерес (Веласкес, 79), Г. Гомес, Альдерете, Алонсо — Д. Гомес (Каку, 80), Кубас, Бобаділья (Маурісіо, 46), Альмірон (Соса, 79) — Санабрія (Арсе, 62), Енсісо.Попередження: Адамс — Касерес, Альмірон, Г. Гомес, Арсе, Алонсо